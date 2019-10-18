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﻿馬場浮世繪——莫艾誠望迪雅卓再贏大賽

2019-10-18 列印
  本年度的英國草地賽事馬季，於明日雅士谷馬場舉行完冠軍錦標賽馬日便結束，冠軍騎師誰屬，亦以明日賽後成績做結算，但莫艾誠由於大幅領先對手，故可篤定提早成為今年的英國冠軍騎師，初次封王的他日前接受當地傳媒訪問表示，今年所贏出的眾多頭馬中，他印象最深刻是騎「迪雅卓」在古活馬場贏出蘭秀錦標，而「迪雅卓」將於明日在雅士谷馬場競逐英國冠軍錦標，莫艾誠指倘若臨陣場地正常，馬兒當可再次發揮出應有實力，有望再次贏出大賽，「迪雅卓」目前在彼邦的外圍賠率是十一倍。香港時間明晚舉行的冠軍錦標賽馬日，香港馬會將直播受注。

馬場浮世繪
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