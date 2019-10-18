﻿張氏理論——上下半場應分兩系列

明天馬會轉播海外賽事，分上下場，午間播兩場澳洲賽事，晚上再播六場英國賽事，由於是同日，同列為S-1系列，即英國頭場是海外第三場了，老張認為這樣安排並不妥善，會令不少英國賽事投注出錯。如果定上半場是S1，下半場是S2相對較為清晰，而上季根本無播考菲爾盃，就不存在上述難題。



以往港馬會將這天考菲爾德盃日為必播賽日，即同時播足六場，但近年改為只播兩三場，因為條例規定了全日可播的時間，而近年港馬會與澳洲馬圈的關係轉差，維多利亞馬會已是港馬會最友好了，但仍要減播澳洲賽事，改為略加播英國賽事，當然最客觀是星期六中午仍是正常工作時段，而星期六晚才是電視黃金時段也。



而英國每場賽事相隔三十五分鐘，即頭尾場相差三小時，電視時段用三小時廿分已可應付，反而澳洲賽事常相隔四至五十分鐘，對老張來說是太不合理，因為賽後有十多人上台發言，根本與賽馬無關。



張福元