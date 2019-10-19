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馬場浮世繪——經典之星復勇八九

2019-10-19 列印
  蘇偉賢馬房旗下的上季兩戰全勝明星馬「經典之星」，將於明日復出，列陣第四場三班一千米。練者昨晨接受訪問時表示，由於該駒上季贏出第二場頭馬後出現疲態，加上當時三歲仍然年稚，經與馬主研究後，決定給予其更充分的時間休息及成長。而經過暑期之後，「經典之星」體格更茁壯，且脾氣亦大為好轉，早前兩度試閘均走勢甚佳。蘇偉賢指馬兒目前狀態已提升至八九成左右，足以應付今賽，希望可以立即交出表現。至於長線方面，他則謂要視乎馬匹進度才可決定，但希望馬兒在陣上可學習更多，以便日後能嘗試更長途程及轉彎賽事。

馬場浮世繪

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