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馬場浮世繪——七個投注站提早關門

2019-10-19 列印
　　因應最新的情況，以及保障員工及顧客的安全，馬會決定將部分場外投注處提早於今天下午六時暫停服務，包括：1.中環干諾道中、2.中環天星、3.上環德輔道西、4.上環干諾道西、5.西區屈地街、6.灣仔謝斐道，以及7.灣仔軒尼詩道。

馬場浮世繪

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