﻿勝在有方——巴基之星後上爭盃

「巴基之星」新馬賽初出時於田草千二絕無可能的位置奇蹟地後上取勝，當時被譽為「星球馬」。其後雖未能成為馬王，但也能攀升至頂班一線地位，前季尾評分超逾120分仍能兩勝級際長途賽。上季雖然表現反覆，但轉投蘇保羅馬房後首仗復出，於千六米遇上偏快步速，跟得頗急，仍能跟超級馬王「美麗傳承」跑近而氣走「星洲司令」得季軍，並未退化。既然之前「大運財」、「大籐王」和「爭分奪秒」等都縮程成功，本身級數有過之而無不及，實力遠比此組短途佳駟高，且休了近五個月，有足夠新鮮感，試泥閘短途常見出色走勢，起用潘頓，預期跑法夠機動，入直路會重現驚人後勁而捧盃。



「四季旺」上季初便縮程捧走特首盃，今季因遇上超慢步速而被廄侶「帝豪福星」賺形勢下走脫，敗不足辱。今次少負七磅，跑對形勢也可跟前駒一鬥。「信心保證」上季港澳盃段段快跟下以佳速狂勝，質素能力也比一般高班短途馬高。季尾兩仗可能體力回落才敗，今仗負磅夠輕，同樣可縮程謀功。



方駿暉