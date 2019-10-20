  • 2019年10月20日 星期日
  • 24º
  • 93%
熱門： 修例風波觀塘海濱死魚陳同佳林鄭月娥

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——依斯堅人馬合拍

2019-10-20 列印
　　剛周三郭能起孖，打破今季悶局，希望頭馬會陸續有來。頭場「依斯堅」在港五度上名，其中四次由郭能執韁，人馬可算最合拍。上仗在不利外疊後追的田草C+3跑道角逐，全程走三疊之下仍可力追入腳，表現十分出色。今次再戰同程，際遇只要不比上回差，絕對是今場機會馬之一。

　　第四場「經典之星」兩出兩捷，時間快之餘，對手均無法埋身，計實力仍未到止境。今次仍留在三班作賽，排得十檔亦容易發揮，三捷應毫無難度。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd