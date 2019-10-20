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﻿健談馬事——英明勇將WP抵博

2019-10-20 列印
　　第二場四班千二米，「英明勇將」與呂健威部署的落班進程夾得幾好，及時復甦迎接這場，足有半年無安排在草地快磨，常說操練某程度能反映幕後心態，唔會無緣無故，突然作出改變，肯行這步，一定有想法。這次三落四班，換轉一批對手，同場有足夠快放馬，對要靠追的「英明勇將」，減少一重障礙，半冷WP抵博。

　　第十場三班千四米，有兩匹馬，上次估計會跑得好，結果被屈機，全條直路被重重圍困，根本無跑過，一是「請跟我來」，另一是「友誼至好」。回到實際層面，講證明，「請跟我來」仍較勝一籌，上次賽前試兩課閘想搏命，塞到無跑過、無用力，這次會見真章。

子健
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