﻿健談馬事——英明勇將WP抵博

蔡約翰的部署手法一向較慢熱，不過從近幾個賽日所見，神仙雖然只贏了一匹已熱身的「明駿之星」，不過旗下馬匹的整體表現比之前接近，加上近日天氣已轉涼，相信馬房攻勢即將展開，甚至可能由今日開始。 第十場三班一四○○米。「請跟我來」由上季插班次仗初跑千四米便上名開始，一連五仗得兩冠三亞，包括一場三班頭馬，看當時走勢似可扶搖直上。可是自增程千六米落敗後，氣勢便被打斷，甚至在745場次可說是在完全沒跑錯之下失三甲。不過，該仗以更強後勁將牠追過而搶去一席第三的「心多多」，今季總算一出即勝，賽事水準尚算可以。再者，Lope de Vega之馬不算早熟，不少在港子嗣跑至六七歲尚有馬贏兼評分創新...

2019-10-20