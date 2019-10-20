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﻿重點出擊——電訊火箭水準非凡

2019-10-20 列印
　　早前筆者在035場次推介「皇帝賽」，睇好理由是其上季末初出一役的上佳走勢，但結果換來一面灰，注碼統統泡湯！回顧035場次的步速形勢，頭馬「精簡最好」全程領放，贏馬時間較標準快一秒，雖然當天場地乾快利前置，但沿途留後走三疊的「皇帝賽」，居然沒有一點追勢，豈料三星期後再出竟由蟲變龍。雖然，現階段未能證明035場次的水準如何，但至少可確定走三疊甚不利。如此情況之下，該役同樣走三疊而輸得較近的「電訊火箭」，實在不容睇小。

　　細心分析035場次的步速形勢，頭馬「精簡最好」所造的頭三段步速，較同日尾場的三班頭馬「開心好玩」快逾一秒，由此可想而知，沿途三疊前置的「電訊火箭」際遇奇差。即使二疊望空的「怪獸都市」亦大敗十三個馬位，但再出轉戰泥地可上名，更顯得「電訊火箭」水準非凡。

安西教練
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