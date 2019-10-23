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勝在有方——天地人大熟爭連捷

2019-10-23 列印
　　「天地人」上季中於谷草千二連場追近，已知此場地性能甚佳。其後改配潘頓喜見跑法添機動，能氣走早前差點在三班取勝之「獎進」，確認屬路程專家。季尾無法匹敵一步不蝕之「喝采」，可能當時連場拼搏後體力回落，負頂磅才僅得亞軍。今季上到三班改配雷神，竟可段段快開，頭兩段自造46秒56，仍能交出23秒08之快末段，令總時間比另一組段速相若之頭馬「電訊驫馬」快0.48秒之多，被彈離之蹄下敗將「明駿之星」翌戰也能勝，段速和對手水準均甚勁，進步甚多才能成為出色頭馬。今季踏入四歲大熟黃金期，相信加十分仍未反映目前實力，大馬體力充足銳氣盛，貼欄順放可像上季般打疊贏馬。

方駿暉

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