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健談馬事——喜悅明駒及鋒而試

2019-10-23 列印
　　第一場「喜悅明駒」上仗初出未操夠，狀態初起，落場遇到偏慢步速，賺得到形勢輸近，其實唔算叻；不過，經過一場實戰，復課狀態顯著提升，這次轉到谷草再跑，對手唔及上次「劍聶風」、「乘勝追擊」等般強，抽埋三檔，爭勝條件有增無減。

  第三場「韻妙星」上仗用人、縮程都唔似樣，落場表現卻比預期好，經過兩回實戰，霍利時肯持續壓逼，心態與前明顯有別。今次換田泰安，改攻谷草一哩，結合操練、報名、用人，都比上次似樣，更難得遇到一組極弱對手，抽二檔，亦符合博田泰安的最低要求。

子健

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