重點出擊——超霸無敵 形勢有利

第五場跑四班千二米，此賽最大特色是快馬林立，一對向來以前速見稱的「富萬家」及「自由旺」在陣，早段步速必不會慢。但有一項數據與讀者分享，就是「富萬家」過去兩季無論甚麼路程，但凡上名後再出皆無功而回，是巧合抑或馬匹個性？那就不得而知了，大家不妨推敲一下。



今期推介馬「超霸無敵」，在港先後出賽五次，今仗是第三次渡江兼排黃金一檔，牠上仗正是敗在「富萬家」蹄下。還看該賽步速前快後快，頭馬水準固然出色，但同時要留意二疊望空前馬的「太陽戰馬」，負於頭馬五個馬位而再出可以入位，而一直貼欄緊隨在「富萬家」之後的「超霸無敵」則蝕步速之餘，也蝕當晚貼欄不利場地而負六個馬位，今仗若能跟隨兩匹快馬之後，入直路再抄中路衝刺，有望跑得更接近！



安西教練



