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﻿翠絲過兩關——精神威信潘頓眼光

2019-10-23 列印
　　第七場「精神威」上次大熱倒灶，潘頓賽後解釋馬兒現時需要增程。羅富全今次即從善如流，替其報爭一哩，如果演出再次走樣，潘頓難辭其咎。不過，「杜拜威」子嗣一向長優於短，筆者亦認為角逐一哩會更加合適，相信潘頓的眼光，今次亦投以信心一票。

　　第八場「同進」上季出賽頻率非常不正常，九月至十一月跑了四次後，因腳傷足足休息了近八個月才再出賽，最終仍可取得亞軍，可見傷患問題已受到控制。上次季內初出，力拼之下以頸位不敵兩匹強手取得季軍，能承接上季末的水準，再印證腳傷已無大礙。今場主要對手「天地人」負磅驟加十三磅，或會遇上阻力，「同進」路合檔佳，更加值得信賴。

珊翠絲
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