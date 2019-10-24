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﻿馬場浮世繪——杜美爾未能贏馬暫別香江

2019-10-24 列印
　　杜美爾因為妻子快將臨盆，所以向馬會請假返回南非，昨晚賽後即會離港，可惜胯下六匹座騎之中，只有「話晒事」跑第二，「皇家魅力」及「一路順風」跑第三，未能取得頭馬暫別香江。

馬場浮世繪
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