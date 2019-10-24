﻿蘇偉賢起孖捧盃樂歡騰

昨晚唯一盃賽是浪琴表錦標，結果由偉廄「快樂歡騰」大熱掄元，馬房另贏「堅離地」起孖。至於何良亦梅開二度，分別勝出「富萬家」及「天地人」；而為後駒取得連捷的莫雷拉，則另贏沈廄「幸福掌聲」，最終更成為騎師王。此外，巫顯東第五場犯規，被罰停賽兩日及一萬元。



蘇偉賢昨晚憑「堅離地」食頭胡後，再憑「快樂歡騰」奪得浪琴表錦標，練者表示：「『快樂歡騰』上仗陣上很多甩漏而且檔差，今次除去眼罩表現有所改善，賽前我已向馬主表示，只要牠不漏閘便有機會，最終成功開齋，令人非常高興。『堅離地』過往很容易緊張，因而影響表現，就算上季由潘頓策騎兼排好檔亦無功。今次賽前我向馬主表示有信心接近，如果能夠取勝當然最好，因為此駒試過很多場地與路程，我認為始終以谷草一哩最合，這匹北半球馬如今才五歲，有望繼續進步。」



除了蘇偉賢之外，何良和姚本輝昨晚亦起孖，而後者所贏的「隨我來」及「鑽得勁」都由沈拿經手。姚本輝表示：「我純粹行運醫生醫病尾，因為『隨我來』來投時已經減分甚多，今仗牠排一檔，我亦早擬定前置跑法，贏馬很好彩。」



至於何良則贏「富萬家」及「天地人」，他賽後說：「『富萬家』是三四班升降機，續跑四班賽當然優勢，而且狀態亦保持得好，上仗牠輸在轉彎時走快了，今仗除了綁脷帶有作用，形勢也有利發揮，因此能夠補中。『天地人』三歲轉四歲後進步很大，上仗勝後狀態亦佳，今次排一檔有利，取勝相當合理。此駒目前以三十分在跑馬地挑戰盃帶頭，馬主希望以此錦標為目標，我也認為論馬在二班仍有可為，因此會盡力一試。」



另一方面，莫雷拉昨晚為沈廄「幸福掌聲」熱門開齋，練者沈集成指：「『幸福掌聲』上仗沿途三疊耗力不少，雖然落敗但上了寶貴的一課，復課其狀態更好，今次負輕磅排一檔，由於預料步速會偏慢，因此擺前跑，結果成功取勝。莫雷拉賽後報告，此駒表現專業，希望之後可以進軍打吡。」



此外，昨晚有不少頭馬是冷門，包括「贏科超影」及「盈嘉輝」，前駒練者高伯新透露：「我賽前對『贏科超影』算有信心，始終牠跑四班賽常常能夠接近，加上今仗對手不強，結果臨場史卓豐發揮恰當，順利勝回一仗。」



「盈嘉輝」練者徐雨石則說：「『盈嘉輝』上季跑谷草一哩表現不俗，我已經認定牠跑此程最好，當然今仗利敬國的發揮亦出色，能夠盡情發揮馬兒後勁。」



記者：文傑、亨利