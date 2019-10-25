馬場浮世繪——姚力高年尾加拿大掛靴

曾在澳門策騎多年，另曾於一五至一六年度馬季來港短暫客串的巴西騎師姚力高，自一四年起便以加拿大做策騎基地，並於一五至一八年連奪四屆冠軍騎師，今年暫亦領先對手十W，大有機會再次封王。不過他早前表示將急流勇退，已定於十二月十五日在活拜馬場的馬季煞科戰披甲後掛靴。他解釋其實早於四年前已部署退休，只因做騎師的生活太繁忙，跟家人相聚的時間甚少，而因本身自幼失去父愛隨祖父母生活，更不想自己的三位孩子亦欠父愛，於是決定騎到四十四歲便掛靴。姚力高透露之後他會與十多位職業運動員簽約，包括部分NBA職業籃球員，出任他們的人生教練。



另外，法國馬「樹林之靈」月初擊敗「成全寶」贏凱旋門大賽後，一直動向未明，直至日前其練馬師費明華終透露，正為馬兒找尋一個合適的育馬場，以便安排退役配種，並未打算安牠再次上陣。



馬場浮世繪



