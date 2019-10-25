張氏理論——白朗冰川 輕鬆取勝

上星期六轉播的兩場海外賽事，日本馬勇奪澳洲一級長途大賽考菲爾德盃，這匹「白朗冰川」於日本只是平平無奇的三級頭馬，今次出征相信是因為騎師連達文曾於年中於日本客串時，策此駒於三級賽奪標，所以幕後決定到澳洲一試。「白朗冰川」不只是贏，而且贏得十分輕鬆，且本身是三號馬，即負中上磅也能贏，可見日本賽馬水準已超出澳洲，只是澳洲馬圈完全不接受這事實，但一匹日本三級馬可於澳洲讓磅下贏一級賽，且是一連兩年，這是鐵一般事實。



半日後，另一匹日本馬「迪雅卓」於英國雅士谷馬場角逐二千米一級賽，即冠軍錦標，在平磅下跑第三，而這場是極強的歐洲一級賽。由此可見，日本馬於本世紀已追到歐美水準，而近年香港國際賽無了澳紐馬來港，歐洲馬也減少，形成日本與港馬對賽了。雖然香港馬仍會贏兩三場，但不代表水平更高，因為最好的日本馬都於十一月尾留在本土跑日本盃，不可能來港也。



張福元