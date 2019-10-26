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﻿馬場浮世繪——薛恩冀保濕器後備補出

2019-10-26 列印
　　薛恩早前向馬會請假，以便今日策騎「保濕器」出戰於滿利谷馬場舉行的國際一級賽覺士盾。雖然出排位後「保濕器」只列為第一後備，但薛恩前日仍按原定計畫前往墨爾本，希望若有馬退出，「保濕器」得以候備補上，否則便會在今早啟程返港，為明日賽事作好準備。

馬場浮世繪
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