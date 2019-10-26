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﻿馬場浮世繪——杏目誓破數據贏天皇賞

2019-10-26 列印
　　明日將轉播日本一級賽秋季天皇賞。翻查此賽過去十季紀錄，熱門馬表現突出，而預計今屆大熱門將是去年馬后「杏目」，惟該駒自六月安田紀念跑第三後，便未有再上陣，而過往十年有四駒部署相同，最後只有一駒跑第二，無一能贏馬，且看「杏目」能否打破數據。

馬場浮世繪
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