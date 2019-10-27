﻿重點出擊——公証福將又泥料

直至上季末，「公証福將」終於找到泥地賽這條新出路。回看737場次沿途走勢，此駒早段蝕了慢步速之餘，當日的濕泥模式亦有利前領，本身於直路初還在尾二位置，最終能追越所有對手勝出，加上翌仗角逐正常泥地也入Q，一再反映泥地性能出眾。
既然已找到新方向，而健康狀況又趨向穩定，按理「公証福將」今季初出跑泥地，本有不俗勝算，奈何當日的場地不利後追，本身能造出第二快末段，反映現評分還有迴旋餘地。今仗再報泥地千二，應可再進一步。
安西教練
中美貿易戰前景未明及反修例風波持續，大學畢業生就業情況也受打擊。據大學聯校就業資料統計庫最新數據顯示，今年六月至九月，有兩萬八千多個全職畢業職位空缺，較二○一八年同期，減少四千多個，減幅約一成二。人力...
2019-10-26
上周日遼寧大連市沙河口區再發生一宗嚴重的少年殺人案。一名十一歲女孩被一名十三歲男孩殺害，身中七刀後被棄屍離家一百米的灌木叢中。經多日調查後，由於蔡姓男兇涉嫌未滿十四周歲，未達法定刑事責任年齡，目前只被警方收容教養。 據報，受害者王麗（化名）周日下午四點本應回到家，但是到了晚上還是沒見其蹤跡，經過多方尋找終於在離家一百米的灌木叢中發現了女孩的屍體。 據大連公安微信指，於周日晚上十一時許在走訪調查中發現蔡某某（男，二○○六年一月出生，十三歲）具有嫌疑。及後經偵訊後，蔡某某如實供述其殺害王麗的事實。 據報，當時男孩將路過的女孩帶至家中，想要與其發生性關係遭拒絕，便將女孩殺害並棄屍...
2019-10-26
英國警方及相關部門人員周五開始從日前發現三十九具人蛇屍體的貨櫃箱，進行移走遺體及善後工作。而死者的身份和國籍問題仍在確認。 早前英媒引述當地警方指死者，被認為是中國公民；但中國駐美大使劉曉明周五凌晨時分發推文指，他們已會見了當地警察，警方指正在核實這三十九名死者的身份，但他們的國籍仍無法確定。 英警方也延長扣押涉案的二十五歲貨櫃車司機魯賓遜，繼續對他進行問話，以確定今次事件是否涉及跨國犯罪集團。埃塞克斯郡警方表示，需要一段時間才可完成處理所有遺體，處理時會優先要考慮死者的尊嚴問題。 中國外交部發言人表示，懷着沉重的心情，正在等待從中國大使館到英國和當地警察的受害人國籍確認。...
2019-10-26
佳明旗下新盤青衣明翹匯，主打一及兩房細戶，發展商日前開放示範單位兼開價，首批單位涉及156伙，並以一房戶居多，折實432.1萬入場，即日起收票，最快下周開售。 佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，明翹匯...
2019-10-26
市場投資氣氛偏弱，港股成交僅671億元，在績後被大行降價的中國平安（2318）急挫3.9%，拖累恒指失守10天線（26680）。恒指低開2點，報26795點，惟已是全日高位，隨即沽壓驟現，下滑至全日低...
2019-10-26
曼城領隊哥迪奧拿今季安排兩位前鋒輪換，三十一歲的阿古路主力應付主場賽事，年輕九歲的加比爾捷西斯就集中在客戰披甲。阿古路成功做好護「城」者的角色，六場各主場比賽收錄六球兩助攻，今晚英超早場地頭鬥升班馬阿士東維拉，勢再以入球為藍月看門口，捧讓球主客和讓三球「主勝」。（Now621、4k 611今晚7:30直播） 哥迪奧拿今季讓兩位射手輪流披甲，為了讓已過而立之年的阿古路有更多休息時間，所以安排他主力應付主場賽事，今季各賽六次作東都正選上陣，相反七場不同作客比賽有三次沒有披甲，其餘四仗正選及後備各兩次。 哥帥解釋此安排：「我們有時候需要阿古路，有時候需要加比爾捷西斯，按每...
2019-10-26
今代新iPad（2019）不但熒幕增至10.2吋，更吸引地方是預載革新的iPadOS系統，配合Apple Pencil及全尺寸Smart Keyboard，工作「戰鬥力」可謂全面提升。 文、圖：B18...
2019-10-26
音樂人郭偉亮（Eric Kwok)和葉佩雯（Grace）結婚8年，一直未有計劃生小朋友，多年嚟兩公婆keep住養狗仔，不知幾happy。日前晚上，呢對狗奴夫婦拍拖去淺水灣dinner，都專登帶埋一歲多...
2019-10-26
香港的暴力示威走到今天，參與人數銳減，但暴力程度繼續提升。 在民陣上周日大遊行舉行前，先後有民陣召集人岑子杰遇襲受傷，以及一名黑衣人被持雙程證的廣西人劏肚。「劏肚事件」尤其奇怪，那名內地人在街頭襲擊人之後不逃走，還留在原地讓人拍攝還不斷大叫愛國口號，十分違反常情。施襲者的手法也甚為奇特，只把對方的肚皮劏開，露出了腸臟，卻沒有用刀深插對方身體，沒有傷及主要器官，取其性命，但看起上來卻相當恐怖。 先不理會這些不尋常的襲擊是誰人指使，但客觀的效果會增加支持示威群眾的憤怒，催谷更多人出來示威。在上周日的非法示威期間，雖然警方事先收到線報，截獲了四十二枚汽油彈，但暴徒仍投擲了超過一百...
2019-10-26
第三場五班一六五○米泥地。筆者甚少會同一匹馬連續兩次推介，就算兜拍檔底也極少，不過思前想後，今次有必要兜一兜亨利。 論穩健，「黃埔之星」亦及不上「金獅雷將」，畢竟後駒上仗是全程蝕不利地仍保三甲之餘，韋達接手的馬今季演出多持續穩定，所以作馬膽最合適。但若博W的話，幾時都寧取較好分頭的一匹。 「黃埔之星」遠的不講，上仗正是與「金獅雷將」同場，須知前置馬出閘慢閘，其實已輸了一半，更弊是鞍上人急不及待沿欄力騎追回中游位置，而後來證實當日跑道大利外疊，此駒慢閘後再走不利跑線，即是蝕上加蝕。最後，此駒在直路上走內欄也全無力弱迹象，可想像若在正常場地上能前置競跑的話，威力不宜輕視。 今次...
2019-10-27