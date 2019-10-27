﻿重點出擊——公証福將又泥料

第九場「公証福將」是七歲澳洲自購馬，連同外地紀錄，前後只不過出賽二十次，不問也知道健康狀況不甚穩定，本身在港曾兩度於賽後發現氣管內有大量血液，而一對後腿也曾不良於行，自從上季轉入鄭廄之後，練馬師也深明此類傷患馬不宜在太乾快的場地比賽，故上季完全沒有角逐田草。



直至上季末，「公証福將」終於找到泥地賽這條新出路。回看737場次沿途走勢，此駒早段蝕了慢步速之餘，當日的濕泥模式亦有利前領，本身於直路初還在尾二位置，最終能追越所有對手勝出，加上翌仗角逐正常泥地也入Q，一再反映泥地性能出眾。



既然已找到新方向，而健康狀況又趨向穩定，按理「公証福將」今季初出跑泥地，本有不俗勝算，奈何當日的場地不利後追，本身能造出第二快末段，反映現評分還有迴旋餘地。今仗再報泥地千二，應可再進一步。



安西教練