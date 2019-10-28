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﻿勝在有方——鞍歌回勇繼續拼

2019-10-28 列印
　　「鞍歌」上季初打疊三仗入三甲，確認跑起狀態後可連場走得勁。上季能跟其後加添一冠一亞之當銳馬「上市動力」串Q，反映泥地威力值三班頂。其後反覆徘徊一輪，只能間中入位。今季首仗改戴眼罩，頭兩段自造45秒6，快步速跟得急也能輕勝，即使直路走外疊有利路段，能拋離走相同路段之「銀紙」，以後駒早前能狂勝今又同場之「夢幻人生」計，應屬出色頭馬。壯年馬難得回勇兼找到合適配備，必把握賽程再拼。姚廄近期氣勢強盛，旗下戰駒見好常可持續，排檔不變，如有相近形勢應可第四度打疊入前兩名。

　　「錶之銳」剛戰走不利路段也能跟前駒串Q而氣走中段取位稍欠暢順之「銀紙」，應屬出色亞軍，重戴眼罩如沒有反效果，有力串翻版Q。「帆哥兒」前仗泥地千二總時間夠快，水準應甚佳，回到三班可重現真面目。

方駿暉
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