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﻿翠絲過兩關——健康美麗半冷值博

2019-10-28 列印
　　第一場「餘皇」在港廿戰未勝，仍未能找到致勝方法，不過落到韋達手上，加上減分已多，看前次能闖入三甲，相信距離勝門不遠了。今次轉戰泥地千二，查牠在港曾一戰同程，當日在第三班作賽，後上只負三馬位，末段時間全場第二快，有理由相信其泥地戰鬥力並不差。如今在五班出戰，有一定憧憬空間。

　　第八場「健康美麗」一直只跑草地賽，但在港同父系馬大多是泥地特佳之輩。大摩今回部署牠跑泥地，看來不是為求減分，加上今仗由潘頓操刀，應不是純粹來陪襯，反正不會成熱，有半冷分頭值得一博。

珊翠絲
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