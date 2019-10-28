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﻿健談馬事——心所欲條件齊備

2019-10-28 列印
　　第一場五班泥地千二米。韋達不斷為「餘皇」尋找出路，這次轉爭泥地，比上次試田草千四更合理。此駒不單在愛爾蘭跑兩次膠沙取一W一P，前季也曾在四班同程輸近，如今落到五班，再加轉場、換人、重戴眼罩三大變數，對手比草地再低半級，欠實績支持必有分頭，值博！

　　第五場四班千二米。「心所欲」前仗初出跑同程，排外檔，兜大彎蝕位追回第四；上次轉爭一哩，排好檔，田泰安再無跑錯，表現卻遠遜預期。嘗試失敗，苗禮德還原基本，部署隔三周復爭千二，時間表、操練均理想，轉用莫雷拉，抽四檔，條件較前仗有好無差。

子健
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