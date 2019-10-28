﻿重點出擊——公証福將又泥料

直至上季末，「公証福將」終於找到泥地賽這條新出路。回看737場次沿途走勢，此駒早段蝕了慢步速之餘，當日的濕泥模式亦有利前領，本身於直路初還在尾二位置，最終能追越所有對手勝出，加上翌仗角逐正常泥地也入Q，一再反映泥地性能出眾。
既然已找到新方向，而健康狀況又趨向穩定，按理「公証福將」今季初出跑泥地，本有不俗勝算，奈何當日的場地不利後追，本身能造出第二快末段，反映現評分還有迴旋餘地。今仗再報泥地千二，應可再進一步。
安西教練
由六月爆發的反修例風波，正蔓延至年尾。每逢聖誕和新年假期，都是港人外遊旺季，近日旅行社和航空公司為吸引港人出遊，各出奇招，例如推出「一元報團優惠」、報團送船票，及九十八元飛沖繩單程機票等優惠。有旅遊業...
2019-10-28
英國冷凍貨櫃內三十九名偷渡客死亡案，貨櫃車司機已被落案控以三十九項誤殺罪於周一提堂，全案至今已有五人被捕。死者身份及國籍雖仍未確定，但有更多越南家庭報稱有家人失蹤，懷疑死於今次慘劇。據天空電視台報道，其實藏有這三十九人的貨櫃只是這批偷渡貨櫃的其中一個，另外兩個貨櫃據報安全抵達英國後下落不明。而央視更在微博發文狠批，CNN將三十九條性命當成政治道具，並要求相關記者向死者家屬和中國人道歉。 原本據報三十九名死者全為中國籍，但後來傳出三十九人當中有許多越南籍人士，恐有多達二十人懷疑持偽造的中國護照。 英國天空電視台報道，雖然死者的身份尚未確認，但受害者親屬表示，當初有超過一百人進...
2019-10-28
要攞花式溜冰冠軍，除技巧外，如何演繹也很重要。俄羅斯一名十五歲花式溜冰代表選手，在比賽上演一幕「變身」，將寶藍的舞裙在自轉間化成火紅。此外她更技驚四座，多次使用勾手四周跳，贏得全場掌聲、拋花、禮物之餘，更以高難度演出取得該站冠軍。 十五歲俄羅斯美少女Anna Shcherbakova首次參加美國站成人組賽事，就有超水準表現，她原本排第四，但在自由滑一環完成兩次超高難度的勾手四周跳，取得一百六十點一六分的個人新高積分，最後以總分二百二十七點七六分贏得該站冠軍，足足領先亞軍Bradie Tennell超過十一分。 Anna在比賽中段設計了一場變身，配合曲目「The Firebi...
2019-10-28
佳明旗下新盤青衣明翹匯，主打一及兩房細戶，發展商日前開放示範單位兼開價，首批單位涉及156伙，並以一房戶居多，折實432.1萬入場，即日起收票，最快下周開售。 佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，明翹匯...
2019-10-26
中美貿易協議接近敲定，為港股注入強心針，但由於中、港、美股皆踏入業績期，市場關注企業盈利表現。聯儲局本周議息，市場預期會再減息四分之一厘，加上多隻藍籌公佈季績，包括滙控（005）及三大內銀股齊於本周派...
2019-10-28
基斯甸普列錫今季曾被車路士打入冷宮，直到周六英超復任正選即大演帽子戲法，領軍作客4:2大勝般尼。這名二十一歲美國國腳連同一眾青訓新星表現同樣叫人喜出望外，助藍獅所有戰線七連捷。 自八月三十一日英超主場2:2和錫菲聯後，基斯甸普列錫就被貶作後備，九月只在聯賽盃上陣一次，十月各戰線三次後備上陣，包括上場歐聯助攻予巴舒亞伊奠勝。 猶幸此子今仗重新擔正，五十六分鐘之內先後左、右腳和頭槌演出帽子戲法，加上韋利安士哥率藍獅最後贏4:2。普列錫以廿一歲三十八天成為車路士最年輕連中三元球員，也是球會首位在英超破網的美國球員，以及英超史上第二位美國球員連中三元。 藍獅鋒線百花齊放 這...
2019-10-28
提起微軟Surface電腦，相信大部份用家即時聯想到Surface Pro系列，事關輕便與效能兼備，將於下月抵港的新一代Surface Pro 7，除了升級至第十代Intel Core處理器，還首度加...
2019-10-28
台灣男神張孝全首度跟新鮮出爐的台灣金鐘視后賈靜雯合作，演出Netflix首部華語原創劇集《罪夢者》。該劇將於本月31日（本周四）上架，身為男女主角的兩人日前聯同主演的章立衡（甄珍兒子、前名劉子千）在台...
2019-10-28
反修例風波持續，街頭爆發暴力示威，網上亦興起另一種暴力——「起底」。個人資料私隱專員公署一共接獲二千三百多宗涉「起底」的投訴，當中近三成針對警員。而不同政見人士互相起底，把別人資料刻意上網公開，加以欺凌，愈見普遍。 為保障警員和其家屬，律政司司長和警務處處長前日入稟法庭，要求頒令禁止任何人非法披露警員及其家屬的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等，獲法庭頒下臨時禁制令，任何針對警員的起底行為，即屬犯法。港府這次行動，起了示範作用，其他團體或個人，如個人資料受侵犯，受到威脅，亦可以申請禁制令，阻止他人起底，相信有關的禁制令申請，將會陸續有來。 法理上可以阻止起底行為，...
2019-10-28
第三場五班一六五○米泥地。筆者甚少會同一匹馬連續兩次推介，就算兜拍檔底也極少，不過思前想後，今次有必要兜一兜亨利。 論穩健，「黃埔之星」亦及不上「金獅雷將」，畢竟後駒上仗是全程蝕不利地仍保三甲之餘，韋達接手的馬今季演出多持續穩定，所以作馬膽最合適。但若博W的話，幾時都寧取較好分頭的一匹。 「黃埔之星」遠的不講，上仗正是與「金獅雷將」同場，須知前置馬出閘慢閘，其實已輸了一半，更弊是鞍上人急不及待沿欄力騎追回中游位置，而後來證實當日跑道大利外疊，此駒慢閘後再走不利跑線，即是蝕上加蝕。最後，此駒在直路上走內欄也全無力弱迹象，可想像若在正常場地上能前置競跑的話，威力不宜輕視。 今次...
2019-10-28