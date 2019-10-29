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馬場浮世繪——戴圖理一級賽單對單贏馬

2019-10-29 列印
　　戴圖理剛周日在法國隆尚馬場策騎Alson贏出準則大賽，乃其今年第十九場一級賽勝仗，亦是這眾多場一級賽頭馬中，贏得最輕而易舉的一役。因為今屆準則大賽，原先亦只得四駒出賽，其中一駒更在賽日當天以場地情況不合為由退出，而另一匹對手則在入閘後全身翻側須退出，故其實Alson是役對手，便只得Armory一駒，然而Armory卻完全不適應跑變化場地，造就了Alson大勝二十個馬位贏馬。

馬場浮世繪

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