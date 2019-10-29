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馬場浮世繪——墨爾本盃日下周二播六場

2019-10-29 列印
　　一如往年，香港馬會將於下周二轉播澳洲墨爾本盃賽馬日的盛況，並受注六場賽事。每年在費明頓馬場舉行的墨爾本盃，是維多利亞省春季賽馬嘉年華的重點賽馬日，傳統賽期定為十一月份的第一個星期二，被譽為譽為「足令舉國停頓」的大賽。本屆墨爾本盃繼續是全球獎金最豐富的讓賽及三千二百米長途賽，總獎金及獎盃價值增至八百萬澳元。當日首場轉播賽事將於香港時間上午十時十五分開跑，馬匹排位表於下周一早上公布。

馬場浮世繪

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