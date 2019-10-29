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馬場浮世繪——何澤堯分享會現身說法

2019-10-29 列印
　　華將一哥何澤堯上季贏得兩場國際三級賽，成績斐然，而周日沙田馬場將舉行一年一度的「莎莎婦女銀袋日」，重頭戲莎莎婦女銀袋日正是國際三級賽事，為讓馬迷更了解賽事形勢，馬會昨日傍晚在尖沙咀漢口道舉行分享會，由何澤堯現身說法，參加馬迷不少甚熱鬧。

馬場浮世繪

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