勝在有方——明駿之星賺完再賺

第五場四班一二○○米。此場屬亂局，有能力爭三甲的馬有七八匹以上，本來揀任何一駒都難言把握，不過好處是容易有好分頭，博WP即使只跑位置，也隨時有利潤。 「大聚會」全盛時是三班都夠贏之馬，上季轉至高伯新馬房後，在四班兩捷，回升三班後便無以為繼，嚴格計尚未回到本身最高峰，但起碼證明練者已摸通訓練此駒的竅門。 「大聚會」上季剛轉到伯廄的初期，集中跑千四、千六米，減分意圖路人皆見，其後在490場次回師首本的谷草千二米並重戴面箍，即可殺敗稍超班的「小威人」，可見退化程度未算嚴重。至於之後兩仗與今次又同場的「無價寶」互有勝負，「大聚會」落敗一仗是要讓前駒十八磅，之後反勝一仗也要讓十一磅，...

2019-10-30