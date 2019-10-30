  • 2019年10月30日 星期三
  • 22º
  • 62%
熱門： 黃之鋒何君堯修例風波李嘉誠花見小路

日報新聞 > 馬經

勝在有方——明駿之星賺完再賺

2019-10-30 列印
　　「明駿之星」上季三歲已打疊九仗於四項不同路程入前五名，已展現忠心鐵馬模式。上季尾於田草千二輕勝後，上到三班轉跑谷草，三戰名次不斷提升。今季初出可反勝「永同歡欣」入位，已知屬強組季軍。翌戰早段雖賺慢步速和入直路走有利路段，但能反勝三班中級馬「盡開顏」，確認成熟進步。蔡廄四歲PPG精英正處大熟黃金期，勝後只加六分而多負五磅，未足以反映目前實力。隔十四日再出，體重保持，最難得是再抽得好檔，形勢賺完可再賺，內疊跟好位後又可憑忠心性格闖入前兩名。

　　「紅旗星將」上季首仗於谷草一哩以出色段速入Q，休後威力夠強。季尾縮程打疊四仗入三甲，對上一仗走二疊成為快步速受害者也能入Q，屬前置馬中表現最好，用十磅生抵銷評分加幅，易發揮之馬又可入前列。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd