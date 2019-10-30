重點出擊——有備而來成冷勿忘

跑馬存在極多大大小小的不同變數，騎師稍為在某一個環節做得不流暢，或者判斷錯誤，名次便隨時大倒退。像早前筆者推介的「川河寶駒」，季內初出一役已經大力提供，皆因上季總場次817實屬強中強組別，該役牠更走不利路段，心諗今季復出即重返谷草主場，理應是出擊箭頭所在，奈何該賽早段步速極慢，此駒沿途留後，當然無段好睇。筆者在牠之後一仗繼續堅持睇法，結果最終以巨冷身份走進三甲，證明冷門多買一次實在無妨。



今次推介第七場「有備而來」，此駒季內初出一役也是筆者的推介馬，可惜牠該役際遇欠佳，因排外檔而早段在二疊力策，本來無可厚非，但步速極慢之下，其他馬匹於中段已紛紛發力趕上，此駒沿途走位卻車前倒後。再者，牠對上一次贏馬的蹄下敗將「盈嘉輝」及「活力名駒」已證明是有能力之輩。其實「有備而來」並不難發揮，今次換上陳嘉熙應更有幫助，日前試閘合格即急急上陣，成冷勿忘！



安西教練