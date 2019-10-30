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伊仁絮語——任我行今場一定好

2019-10-30 列印
　　第六場三班千二米。「紅旗星將」上季尾接連三仗跑同程，結果全入三甲，所遇對手包括「載譽歸來」、「金鼓齊鳴」及「綠野先駒」等惡馬，比起今場所遇的一批馬，實力根本無得比；向來唔心急的蘇保羅，復課安排牠試夠兩課大閘，確認操好才鎖定今場為目標，有埋陳嘉熙減磅，孭住一一九磅，以馬論馬惡到暈！

　　第八場三班千八米。「任我行」上次跑田草千八米，潘頓無揀而改配薛恩，陣中遇上唔好際遇，亦差點跑贏潘頓揀騎的「我𢥧意」，我會秤這場水準，比起056及101兩場谷戰稍高半級；跑完復課，此駒的操法辣到爆，經大閘及試草地壓逼後，體重不跌反回升，此乃大好現象，預期今場一定會跑得好。

Ian
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