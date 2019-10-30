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翠絲過兩關——龍騰馬躍頭場首選

2019-10-30 列印
　　谷草大長途一向是潘頓強項，不過今次頭場「醉開心」出自近期表現低迷的葉廄，很難令人放心下注。今場有六匹馬曾在097場次碰頭，當日直路較利外檔追趕，其中「龍騰馬躍」直路沿不利的內欄推進，最終取得第五名，論演出較其他對手更佳。今次再遇幾匹老對手，絕對有力反先，今場首選。

　　第六場「金剛之星」過去曾在草地上名，只是近幾季有表現時均跑泥地，很易令人錯覺是一匹獨沽一味的泥地馬。查此駒今季在泥地所敗兩仗均有因由，上次十月六日不利內疊，全程在欠佳場地推進，大敗只是假像；季初036場次是強組，此駒只負五乘亦不算差。今次在手持保護權下，居然沒報剛周日的泥地一哩，反而選擇出戰谷草千二米，恰巧又遇一組不太強的對手，出冷並非不可能。

珊翠絲
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