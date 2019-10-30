賽日頭條——姚本輝十月王者

最近一期《賽日頭條》介紹姚本輝馬房，當日此倉憑「奮鬥同心」及「鞍歌」包辦孖寶，還有「魅影揚飛」跑第三，數據有助揀馬又一鐵證。



今期繼續以姚廄馬作主題，原因是回顧十月份先前八次賽事，輝哥幾乎次次有攻勢，期間出馬三十五次，奪得七冠三亞六季三殿，跑入前四名的比率高達五成四，擺明現階段是馬房搏殺高峰期！而今晚谷戰是十月份的最後一戰，所謂得勢不饒人，難得輝哥手風大順，預計必圖再斬四兩。



今次輝哥只出馬兩匹，實行貴精不貴多，第五場「王者奇兵」肯定是焦點所在，皆因今季踏入四歲後，演出突飛猛進，上仗久休復出即以輕鬆姿態贏馬，看來應該大把在手。再講，今季不少姚廄馬都好開續好，如「綠尚飛馳」、「王者再現」、「魅影揚飛」、「旌暉」及「鞍歌」都打疊上名，「王者奇兵」再勝一仗實在唔奇！



文傑評語



「王者奇兵」今季納入正軌，上場倘非起步受擠，再從尾二沿內欄逐步推進，料會贏得更輕易，今仗雖多負八磅，但排二檔且雷神再騎，連捷機會甚高，因今場前領馬不多，可能得「太陽戰馬」領放，另外「傳奇」上場後追不差，皆屬前駒主要勁敵。



亨利評語



姚廄十月份攻勢連消帶打，今晚雖然只出馬兩匹，陣容稍欠睇頭，但也不宜貿然睇淡。「王者奇兵」新勝猶勇，誠是合理之選；廄侶「樂飛勝」轉倉初出，早前在從化勤操猛練個半月，今次又初戴頭罩，演出隨時煥然一新，冷門不妨小注一試。



馬場脈搏







