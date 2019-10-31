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﻿馬場浮世繪——希威森生日未帶來好運

2019-10-31 列印
﻿馬場浮世繪——希威森生日未帶來好運
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　　希威森來港客串接近兩個月，仍然未曾打開勝門，昨日碰巧是其二十二歲生日，可惜未能帶來好運，跑得最接近的是第四場「快閃的」，只輸半個馬位得季軍，難怪賽後嘴扁扁。

馬場浮世繪
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