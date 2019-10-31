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﻿馬場浮世繪——蘇狄雄憑大師級敲勝鼓

2019-10-31 列印
﻿馬場浮世繪——蘇狄雄憑大師級敲勝鼓
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　　蘇狄雄昨晚憑丁廄「大師級」報捷，人馬齊齊開齋，騎者上季遲至二月份才打開勝門，今季頭馬無疑早來得多，他在高興之餘透露，為了尋求更多座騎，因此刻意多上從化為各倉試閘，希望換來支持。

馬場浮世繪
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