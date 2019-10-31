﻿潘頓反彈傾心封王

昨晚潘頓憑蘇廄「一見傾心」及方廄「飛馬晨曦」起孖，另有兩席亞軍，於第七場後已提前成為騎師王，一洗近期頹風。練馬師方面，霍利時先憑「競駿飛鷹」食頭胡，尾場則贏「鑲白旗」，同樣梅開二度。



潘頓昨晚憑「一見傾心」及「晨曦飛馬」起孖兼成為騎師王，其中前駒今仗成功開齋，練者蘇保羅說：「『一見傾心』上場初跑谷戰落敗，但當時競逐路程稍短，能夠所負不遠，證明能夠勝任窄場，今次跑中距離更合腳法，牠轉彎開始走三疊，末段與對手力拼險勝，贏馬亦見難度，下場回到三班賽只負輕磅，相信仍有機會再贏。」



至於昨晚同樣起孖的還有霍利時，他憑「競駿飛鷹」及「鑲白旗」贏馬，練者賽後說：「『競駿飛鷹』早有狀態，可是陣上演出不大穩定，但跑過多場之後，我終於摸清其脾性。此駒跑長途最合腳法，而且必須放棄前段，跟順後才逐步上前，今場利敬國發揮得很好，終於為牠取得在港首場頭馬，希望馬兒開始進步，季內繼續增添頭馬。『鑲白旗』上場在莫雷拉胯下欠運，相隔兩周後，今次再跑同一路程，早段步速正常，且鞍上人李寶利漏放出色，順利發揮出馬兒後勁，終點前越過對手，贏出在港首捷。此駒質素不差，今季步入大熟期，再上仍可以爭勝。」



另一方面，莫雷拉和史卓豐昨晚各贏一W，前者為蔡廄「跳出世界」打開勝門，馬主高德謙醫生指：「『跳出世界』上季陣上跑來貫注力未夠，常常只能近而未勝，但今季力度明顯有改善，因此順利打開勝門，希望牠保持進步，稍後會增程千二米再取佳績。」



而「一舖成名」今仗取得連捷，練者羅富全表示：「史卓豐賽後報告，『一舖成名』在直路三百米時看似取勝無望，但最後一百米竟然可以回氣再上，演出令人驚喜。事實上，此駒之前減分甚多，如今終於找到谷草是理想出路，之後自然會繼續在此場地出擊。」



此外，蘇狄雄昨晚憑丁廄「大師級」打開今季勝門，他高興地說：「『大師級』上仗跑谷草一哩開氣，今仗縮程便有足夠氣量應付，但長遠來說，我覺得牠仍以中距離最合，要視乎丁冠豪如何部署了。」



記者：文傑、亨利