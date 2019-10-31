順理成章——力捧潘頓 近期多眼冤

剛周日無論是投注了「安賦 」、「理想回報」或「娛樂大少」，也會感到不是味兒。前兩駒是直路上被重重圍困而未得到發揮；後駒則是曾在閘廂內煩躁不安，要被牽出後再重新入閘，結果出閘拙劣並令騎師失去平衡，最終包尾而回。



如果問投注了「娛樂大少」的人士，肯定沒人會服氣，因馬兒在閘廂內擾攘一番後，連騎師都已落馬，但馬匹仍停留在閘內一段不短的時間，之後被牽出閘廂，頭尾不過十來秒時間，便又重新入閘。其實再次入閘前，見馬兒煩躁不減，但都依然匆匆再入閘出賽，安排是否恰當，確實值得商榷。



至於馬匹在直路被困，本來只是際遇問題，但潘頓是三屆冠軍騎師，而且他策騎「安賦」入彎時，其實有很大空間讓他選擇如何取位，但錯失轉位機會後，便被困在死胡同。相信不少馬迷都會問，為何近期如此多這類鏡頭出現在潘頓身上。



章名



