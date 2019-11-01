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﻿馬場浮世繪——安采准戴眼罩免測試

2019-11-01 列印
  受薪董事小組接獲澳洲新南威爾斯省賽馬會的書面證明，表示於來港前稱為Global Exchange的「安采」，在當地最後一次出賽時是佩戴眼罩上陣。故大摩申請「安采」今仗佩戴眼罩出賽而毋須事先測試，已獲批准。

馬場浮世繪
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