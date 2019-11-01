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﻿馬場浮世繪——幸福笑容馬主探班

2019-11-01 列印
  「幸福笑容」的馬主黃凱汶昨日到場晨課，觀看馬兒由田泰安操刀，與同屬呂廄的「雙天至尊」在大圈拍跳，課後他與練馬師呂健威前往停機坪接馬，然後同向田泰安問情況，動態積極。黃凱汶離場時表示，「幸福笑容」今仗升班出賽面對更大挑戰，所以特別到場打氣。他指該駒健康和操練正常，當然希望交出好表現，最理想是能與名下的「幸福掌聲」一同角逐明年一月的香港經典一哩賽，但他只會抱平常心看待。

馬場浮世繪
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