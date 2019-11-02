  • 2019年11月2日 星期六
  • 24º
  • 79%
熱門： 修例風波TVB禁制令何君堯張翔

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——投注達人Show今晚直播

2019-11-02 列印
  以投注策略為主題的網上賽馬節目《投注達人Show》上周六首播，主持人仲達、熒熒，連同嘉賓梁浩賢，與觀眾分享投注心得之餘，提供的第七場四重彩心水亦順利跑出，複式雙膽拖五腳，回報高達二十倍。今晚節目搵來著名導演鄒凱光擔任嘉賓，晚上八點準時直播，敬請留意。

  節目連結：https://youtu.be/6p_4-WB1IUs。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd