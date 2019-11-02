﻿馬場浮世繪——莫雷拉落實出戰墨爾本盃

莫雷拉將於明晚離港前往澳洲墨爾本，預備在下周二策騎希斯馬房的「古國首都」角逐國際一級賽墨爾本盃。該駒原定由薄奇能執韁，不過由於他上周六在蘭域馬場被罰停賽六日，雖然他已就罰則過重為由提出上訴，但研訊定於下周一早上九時半才舉行，他必需上訴成功又或獲得押後停賽，才可以策騎「古國首都」上陣；但同時莫雷拉亦表明只會在落實策騎權後才會動身前往墨爾本，結果該駒馬主經研究後，為避免薄奇能上訴失敗而莫雷拉又沒有到澳洲，令「古國首都」配搭出現問題，於是決定不等待薄奇能的上訴結果，提早落實將馬匹帥印交給莫雷拉。



馬場浮世繪