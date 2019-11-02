﻿賽馬韋論——谷草中距離難放到

上周日全泥宴的第二場賽事，三匹同出自073之三甲馬，加上強配雷神的「高瞻遠矚」，擔起半邊電算機，惟在場地利前置之情況下，由「埼豐」及「劍聶風」兩匹季內曾勝之中年馬，組成一條千四蚊的連贏位，原來兩駒同是在十月十六日晚谷草的落敗前置馬，而該役臨門獨贏及連贏均落重飛的。查當晚的賽事模式是特別利追，就連最利前置的短途賽，前領馬竟無一可上名，可見偏差程度之嚴重，兩駒之敗是形勢使然，再加上周三落飛贏馬的「大師級」加持，於是乎同晚放頭的「劍追風」及「威震天」，日後上陣真的要重視！



還記得仲達曾說，近季前領馬在沙田比谷草更有用武之地，首先谷草十居其八有鴛鴦地，尤以中距離賽事，更常有中段變奏出現，令前領馬難放到，除非是停雨後開跑令場地特別利放，或是「興爾」及「威震天」般贏馬的天造地設形勢，前領馬如成熱門，其實是不錯的攻擊對象。



剛周三也有得追，而內欄也有嚴重鴛鴦地，尾場的「幸運時代」不留而放 ，陣上再一次蝕形勢，論馬三班一定有得贏，提防返回田草施回馬搶！



韋少