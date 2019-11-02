﻿賽馬韋論——谷草中距離難放到

還記得仲達曾說，近季前領馬在沙田比谷草更有用武之地，首先谷草十居其八有鴛鴦地，尤以中距離賽事，更常有中段變奏出現，令前領馬難放到，除非是停雨後開跑令場地特別利放，或是「興爾」及「威震天」般贏馬的天造地設形勢，前領馬如成熱門，其實是不錯的攻擊對象。
剛周三也有得追，而內欄也有嚴重鴛鴦地，尾場的「幸運時代」不留而放 ，陣上再一次蝕形勢，論馬三班一定有得贏，提防返回田草施回馬搶！
韋少
持續四個多月的反修例示威衝突，激進示威者暴力武器亦持續升級，殺傷力更強。前晚萬聖節衝突中，警方首次發現有激進示威者從貨車卸下壓縮氣體燃料製成的爆炸品，幸沒有引爆。同時，警方昨天「放蛇」購買得十支電槍及...
2019-11-02
李心草死亡案有了新進展。據了解，李心草的母親收到了一份立案通知書，昆明相關部門將對羅某乾強制猥褻一案，任某燊等三人過失致人死亡一案進行調查。 據昆明負責部門發出的鑒定意見通知書可知，根據司法鑒定，李...
2019-11-02
不明飛行物真身現形！北韓官方朝中社周五證實，北韓國防科學院在周四成功測試「超大型火箭炮」系統，更指北韓最高領導人金正恩聽取試射報告後非常滿意。據南韓傳媒報道，美軍已在沖繩美軍基地部署RC-135U電子偵察機，用來監視北韓發射導彈的舉動。不過正值無核化談判停滯不前之際，美方竟然宣佈，提名美國北韓政策特別代表、備受敬重的資深外交官比根（Stephen Biegun，小圖），出任國務院副國務卿。 南韓軍方周四表示，北韓自平安南道發射兩枚短程飛行物，每枚飛行約三百七十公里，最大飛行高度約為九十公里。 朝中社指出，領導人金正恩對參與試射的團隊「表示滿意，並傳達恭賀之意」，更讚揚科學家...
2019-11-02
比華利山別墅於大埔三門仔自成一隅，私隱度高。是次精選該屋苑其中一座全海景洋房，面積2461方呎，採四房三套間隔，向西南方，據了解，屋主斥資約800萬豪裝全屋，整體格調時尚柔和，而且從洋房外望，便是寧靜...
2019-11-02
儘管本港陷入技術性衰退，但大市不跌反升，更重上二萬七大關。恒指低開100點報26806點，其後受A股帶動止跌回升，曾急升195點，高見27102點，創9月16日以來新高，並以接近全日高位收市，報271...
2019-11-02
今夏加盟皇家馬德里的射手盧卡祖域表現不似預期，幸終在上輪西甲主場5:0大勝雷加利斯一戰開齋。銀河艦隊下周三歐聯主場迎戰加拉塔沙雷，教練施丹今晚西甲作東鬥貝迪斯很可能輪換正選陣容，此子勢擔正力爭士哥博上位，助球隊大勝振聲威，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now632台周日凌晨4:00直播） 盧卡祖域今夏由法蘭克福轉投皇馬，惟表現一直未能叫施丹感到滿意，各賽事僅三次正選披甲，更未嘗收錄入球。這名廿一歲射手周三後備上陣廿分鐘，頭槌攻入登艦以來第一球，助球隊大勝5:0，矢言藉此扭轉在班拿貝的命運：「沒有足夠的上陣時間令我傷心，但這球令我信心大增，希望能令施丹更信任我。」 巴利返倫...
2019-11-02
自年初重新定位，Redmi（紅米手機）不斷尋求突破，日前抵港的Redmi Note 8 Pro率先配備6,400萬像素四鏡頭，單論解像度，暫時市場上無出其右，配合功能全面的拍攝模式及特效玩意，影拍實力...
2019-11-02
陳山聰與女友Apple昨日完婚，晚上擺酒與親朋分享喜悅。一對新人在舉行婚宴前晤傳媒，山聰更貼心地彎身為太太整理婚紗裙尾，穿低胸婚紗的Apple指上的兩卡鑽戒就相當搶眼！一對新人的婚宴獲眾多圈中好友到賀...
2019-11-02
中共中央在每屆五年的任期中段，召開的中央委員會全體會議，很多時都有承前啟後的重要作用，剛結束的四中全會（中央委員會第4次全體會議），卻罕有地專門有一部份討論「一國兩制」，並在會議的決定提及港澳。大家心知肚明，在中央眼中，澳門並無問題，有問題的只是香港，所以今次四中全會《決定》講的「一國兩制」問題，恐怕是為香港度身訂造。 全國人大常委會法工委主任、港澳《基本法》委員會主任沈春耀周五出席記者會，解讀四中全會《決定》，是圍繞按照一國兩制原則，治理好香港、澳門，提出了一系列工作任務和要求： 一是堅持依法治港治澳，維護憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，完善特別行政區和憲法及《...
2019-11-02
以投注策略為主題的網上賽馬節目《投注達人Show》上周六首播，主持人仲達、熒熒，連同嘉賓梁浩賢，與觀眾分享投注心得之餘，提供的第七場四重彩心水亦順利跑出，複式雙膽拖五腳，回報高達二十倍。今晚節目搵來著名導演鄒凱光擔任嘉賓，晚上八點準時直播，敬請留意。 節目連結：https://youtu.be/6p_4-WB1IUs。 馬場浮世繪
2019-11-02