頭號目標——翡翠精選千四更好

第九場三班千四米。一向相信騎師揀馬，揀對的機會較大。田泰安一連兩仗策騎「忠心美麗」，上仗只負於賺盡步速形勢的「精簡最好」，照理表現非差，可是今仗寧揀騎只第二次出賽且初次在港跑千四米的「翡翠精選」，必定有其理由。查「翡翠精選」為南非自購馬，雖然筆者未太掌握如何計算南非的賽績水準，但牠來港前最後一仗是初跑千四米即勝，該仗第二名馬接戰即補中，接着再於表列賽上名，反映水準應不差。



來港後，「翡翠精選」首仗選擇跑應嫌短的谷草千二米，排十一檔起步，未跑先輸了形勢，怎料在全程被頂在不利的三疊之下，直路上竟可一直壓住以後勁強橫見稱的「雪戰神駒」，最後只一馬位負於賺了慢步速兼兩度在二班接近的「凱旋來」，也難怪能俘虜田泰安的芳心。



試準後，今次「翡翠精選」回師應更合的千四米，轉排好檔，主要對手不過兩三匹，半冷值博。



仲達