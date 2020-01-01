頭號目標——翡翠精選千四更好

來港後，「翡翠精選」首仗選擇跑應嫌短的谷草千二米，排十一檔起步，未跑先輸了形勢，怎料在全程被頂在不利的三疊之下，直路上竟可一直壓住以後勁強橫見稱的「雪戰神駒」，最後只一馬位負於賺了慢步速兼兩度在二班接近的「凱旋來」，也難怪能俘虜田泰安的芳心。
試準後，今次「翡翠精選」回師應更合的千四米，轉排好檔，主要對手不過兩三匹，半冷值博。
仲達
踏入二○一九年最後一天，有網民發起今午起在多個大型商場、特色景點和維港兩岸聚集，以阻撓市民慶祝二○二○年來臨。多個倒數熱點今晚不會有迎新年活動，警方由下午起在港島維港沿岸多區實施封路，尖沙咀區則沒有，...
2019-12-31
台灣將於明年一月十一日舉行總統選舉，當地日前進行選前的唯一一場電視辯論後，據TVBS最新民調顯示，三名候選人的支持度都下跌，韓國瑜與蔡英文的民望差距略為收窄。 據台灣TVBS的民調數據指，電視辯論後三名候選人的支持度都下跌。不過爭取連任的蔡英文仍以四成五支持度領先，但較以往民調跌三個百分點。雖然仍有四成一受訪者認為，蔡英文在電視辯論表現較好。不過數據顯示，國民黨候選人韓國瑜同蔡英文總統的差距正在收窄。數據指韓國瑜支持度有兩成九，雖然亦跌了一個百分點，不過他與蔡英文的差距正在收窄。宋楚瑜的支持度更跌至不夠一成。 根據另一民調的數據顯示，宋楚瑜的支持度其實是略為上升至百分之九點...
2019-12-31
由伊朗支持的伊拉克真主黨武裝組織據點周日被美國空襲，據伊拉克消息指，在當地美軍三次空襲中，至少造成二十五名武裝份子喪生，另外至少五十五人受傷。據美國國防部周日表示，這是對日前造成美方一死四傷的火箭攻擊的「精度自衞攻擊」。 美軍向什葉派武裝組織「真主旅」五處據點發動攻擊，其中三處位於伊拉克，兩處位於敍利亞。目標包括武器儲存設施，以及用以計劃和實施襲擊的指揮基地。 美國國防部指，美軍今次空襲行動將可限制「真主旅」未來攻擊美方及伊拉克政府盟友的能力。軍方消息人士說，空襲由F15戰機進行，轟炸伊朗支持的伊拉克真主黨武裝組織的據點。伊拉克安全部門和民兵消息人士指出，美軍的空襲行動其中...
2019-12-31
寶翠園乃是西半山的大型屋苑，不但自設會所及商場，亦鄰近港鐵香港大學站，物業價值潛力高。今次帶大家走訪的放盤，實用面積1160方呎，3房1套設計，位處罕有的極高樓層，居高臨下，正望西區遼闊海景及市景。 ...
2019-12-31
中美傳出將於下月初簽署首階段貿易協議，但假期前夕投資氣氛薄弱，美股在科技股拖累下，杜指與標指由上周五的紀錄高位回落。杜指早段報28442點，跌202點；標普500指數報3218點，跌21點；納指報89...
2019-12-31
近十年英超可謂藍色天下，車路士、曼城和李斯特城包辦八屆冠軍，其中藍月更四度封王，十年積分冠絕群雄。該隊周日聯賽作東2:0輕取錫菲聯，哥迪奧拿更成為英超史上最快取得百勝的領隊，攻入一球的阿古路亦躋身英超十年射手榜首位。 曼城一九年最後一場英超小勝錫菲聯後，一○至今英超豪取八百一十八分成為列強之冠，延續十年藍色主場球衣隊伍贏足八季冠軍的強勢。今仗開紀錄的阿古路更以一百七十四球，高踞英超十年射手榜第一位。 哥帥成百勝最快之帥 藍月及球員威盡十年外，哥迪奧拿亦僅用了一百三十四場就取得英超第一百場勝仗，創下賽事最快紀錄，比前紀錄保持者摩連奴還要少八場。不過，這位西班牙教頭謙稱...
2019-12-31
疼愛家中毛孩的狗狗主人必選的一門課，就是幫狗狗挑選適合的零食！挑得好不僅狗狗吃得快樂，還能使狗狗更加健康呢！這次Ruff and Fetch店主Chrissie和Charles就告訴我們，原來狗狗零食...
2019-12-31
馮盈盈與十優醫生男友Martin拍拖四年兼同居，昨早突在社交網自爆分手，下午她眼腫腫出席《逆天奇案》拜神活動，其間一度爆喊，強調與男朋友和平處理，分手原因是相處容易同住難，絕對與「第三者」及她演出激情...
2019-12-31
今年 12 月嘅行程表比較特別，寫上了不少與家人、朋友及同事慶祝聖誕嘅暫定派對，待市面情況許可下便快閃出動。平時可以網上見，但聖誕及新年期間，點都要爭取來個線下互動吧！喺派對上最真情流露嘅一刻想必是交...
2019-12-31
第九場三班千四米。一向相信騎師揀馬，揀對的機會較大。田泰安一連兩仗策騎「忠心美麗」，上仗只負於賺盡步速形勢的「精簡最好」，照理表現非差，可是今仗寧揀騎只第二次出賽且初次在港跑千四米的「翡翠精選」，必定有其理由。查「翡翠精選」為南非自購馬，雖然筆者未太掌握如何計算南非的賽績水準，但牠來港前最後一仗是初跑千四米即勝，該仗第二名馬接戰即補中，接着再於表列賽上名，反映水準應不差。 來港後，「翡翠精選」首仗選擇跑應嫌短的谷草千二米，排十一檔起步，未跑先輸了形勢，怎料在全程被頂在不利的三疊之下，直路上竟可一直壓住以後勁強橫見稱的「雪戰神駒」，最後只一馬位負於賺了慢步速兼兩度在二班接近的...
2020-01-01