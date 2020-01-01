勝在有方——健康美麗可博半冷

「健康美麗」來港前只勝千二，上季於谷草千二排中外檔順利切入內欄後能衝贏當時甚銳之實力指標「好得威」，加至七十二分仍能跟後駒跑近而入位，確認有三班中上級能力。其後卻不斷跑千四以上路程，結果在季尾一步不蝕下僅勝當時常上名之「路路通」，蝕了形勢之蹄下敗將「心多多」和「請跟我來」其後均能勝，水準尚不差。今季初出憑一檔之助再入位，千四勉可而未算專長。經兩仗回氣後，今次終於跑千二米，抽得此跑道上名率甚高之一檔，比來港初時之外檔好得多，且對手大幅減弱。五歲自購馬外地只跑兩仗，里程應未盡，可博半冷。



「閃耀鑽皇」休後特佳已人所共知，但上季首仗評七十六分時跑千四卻不看好，果然落第而回。但上季中稍休兩個月重返此程，即能氣走實力指標「安喜」而入位，現比當時低了八分，於最佳路程又可蓄銳一擊。「合衷共濟」閹後愈跑愈銳，剛戰雖賺盡形勢，但能拋離今又同場之「團結精神」，屬出色頭馬，但今次加八分而多負十二磅，形勢略轉差便以正路配腳視之。



方駿暉