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健談馬事——勞動創造最值得博

2020-01-01 列印
　　第六場二班一千米。總覺得今場與272場次很相近，該役怕「經典之星」與「小太陽」兩匹熱門互相鬥燒，結果不幸估中；今場的「怡昌寶寶」、「遨遊戰士」、「萬事叻」，再加埋「極速駿馬」，頭六百會快成點？應該唔會慢吧！大有互相燒乾的可能，要博就揀像「韋小寶」，這類會坐收漁人之利的實力馬，「百勝龍」是其一，以其竄勁，若快馬鬥散，牠便有機可乘！

　　第九場三班千四米。「勞動創造」今日有兩場千二可跑，沈集成都唔揀，讓位予「同樂日」與「小太陽」，決定要轉爭千四，這個決定正確與否？跑完就知！不過，來到此時此刻，覺得時間表合適，換人、排好檔，寧博佢好過博同場的熱門馬。

子健
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