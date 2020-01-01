  • 2020年1月1日 星期三
  • 18º
  • 77%
熱門： 除夕滙豐蘭桂坊亞姐仇栩欣

日報新聞 > 馬經

翠絲過兩關——陽光穩入前列

2020-01-01 列印
　　過去不少馬匹在四班負重磅都遇阻力，第四場「陽光」亦不例外，在港出賽廿一次，雖然有十四次取得獎金，可是當中只贏過一仗，原因是要長期負百三磅以上出賽，未能再勝純粹受磅重拖累。今季落第三次後，現時已減到五十一分，較贏馬時更低，應有足夠反彈空間。今次回配人馬合拍的何澤堯，穩入前列。

　　第六場「薈力之城」是直路賽專家，七戰同程五度取勝，早前嘗試挑戰千二米及千四米，始終未能再勝。如今終於面對現實回師勝途，必定拼盡。查此駒對上一次出爭同程已是上季中跑三級賽，當日不敵「旌暉」取得亞軍，並且擊敗「有理共想」，與此組對手相比，級數高出不少。今日只要跑回當天水準，足以取勝。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd