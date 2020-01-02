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﻿馬場浮世繪——彭國年首日即贏快益善

2020-01-02 列印
﻿馬場浮世繪——彭國年首日即贏快益善
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　　法國騎師彭國年昨日開始在港客串，四匹座騎計牌面並不突出，但頭場已憑半冷的「上校」殺入三甲，之後再有「天天精彩」跑大冷位置，而到尾場更憑「快益善」爆二十五倍W，迅速在港打響名堂！彭國年賽後開心地表示：「很高興首日在港策騎就能夠贏馬，要多謝給予我支持的練馬師。其實賽前我對於能夠交出好表現有一定信心，結果亦令人非常滿意，當然我在這裏仍是人生路不熟，希望適應更多之後，可以繼續取得好成績。」

馬場浮世繪
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