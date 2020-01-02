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﻿馬場浮世繪——韋達泰仔響新年頭炮

2020-01-02 列印
﻿馬場浮世繪——韋達泰仔響新年頭炮
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　　昨日舉行二○二○年元旦賽事，頭場由田泰安策騎韋廄的「肥仔」勝出，有個好開始，當然值得高興，所以賽後田泰安與韋達亦互相握手道賀，希望之後合作更愉快。

馬場浮世繪
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