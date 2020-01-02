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﻿馬場浮世繪——楠仔天賦威力破悶局

2020-01-02 列印
﻿馬場浮世繪——楠仔天賦威力破悶局
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　　黃皓楠自去年十月二十七日憑「埼豐」贏馬後，即一直與頭馬無緣，但踏入新的一年騎者終於轉運，在昨日元旦第二場賽事憑「天賦威力」贏馬，而此駒獨贏是一百四十七倍，為今季暫時最冷W。

馬場浮世繪
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