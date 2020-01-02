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﻿馬場浮世繪——陳嘉熙爆冷W路路通

2020-01-02 列印
﻿馬場浮世繪——陳嘉熙爆冷W路路通
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　　陳嘉熙今季成績平平，但踏入二○二○年即行運，昨日第九場憑羅廄「路路通」影相險勝，爆出四十一倍W，而且是他回港後賠率最冷的頭馬，新的一年果然不同！

馬場浮世繪
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