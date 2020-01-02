﻿潘頓兩W五Q封王 韋達羅富全沈集成起孖 金鎗六十熱捧華商會盃

昨日元旦賽事重頭戲肉是國際三級賽華商會盃，結果由呂廄「金鎗六十」大熱掄元。至於潘頓憑羅廄「正本開心」及沈廄「小太陽」起孖，另外五場入Q，以五十四分成為騎師王。而羅富全和沈集成亦梅開二度，前者另贏「路路通」，後者則與首日客串的彭國年合作憑「快益善」食尾胡。其餘韋達憑「肥仔」及「聚才」贏馬。另外，巴度、潘頓和利敬國全部陣上犯規，前兩者罰停賽兩日，後者罰停賽兩日及一萬元。



呂廄「金鎗六十」昨日在華商會盃大熱掄元，首度跑級際賽即有好表現，練者呂健威指：「『金鎗六十』今次初跑級際賽，賽前我當然有少少擔心，但牠負輕磅之下，結果都交出應有水準，而何澤堯賽後亦表示馬兒跑來很放鬆。此駒下個目標是四歲賽的經典一哩，以今仗走勢評估，相信可以應付千六米。」



潘頓昨日取得兩冠五亞並成為騎師王，其中「正本開心」及「小太陽」都在他胯下大熱取勝，前駒練者羅富全透露：「『正本開心』閹後變得乖巧，但陣上仍有點不集中，正如上仗便左挨右碰，因此今仗讓牠加面箍，希望可以改善。此駒跑千四至千六都合發揮，但暫時仍會主攻千四米。」



而「小太陽」練者沈集成說：「『小太陽』上仗落敗後，潘頓指賽事中段步速太快令馬兒未能回氣，因此建議增程，如今看來現階段牠跑千二好過一千。這匹三歲馬仍未閹，所以演出有點反覆，我會安排牠年初三再上陣。」



另一方面，韋達昨日憑「肥仔」及「聚才」起孖，今季暫時已累積十九場頭馬，賽後升上練馬師榜第四位。韋達表示：「我認為『肥仔』跑谷草田草均合，上場跑谷草千二米，莫雷拉已發揮稱職，只因排檔欠佳要留在較預期更後位置，才未能擊敗對手，反觀今場抽得有利內檔，即使遇上不少年輕質新馬，但本身經驗豐富，跑此程又有賽績支持，結果在田泰安胯下贏馬。『聚才』今仗排十二檔，賽前確令我擔心，幸好騎者巴度發揮上仍充滿信心，在前半六百米找到遮擋競跑，當步速轉慢便移往外疊，入直路出頭後直奔終點。此駒現階段在有快步速幫助下演出最好，所以還是跑千二米較合適，日後成熟進步，則可扳上千四或千六米。」



此外，莫雷拉昨日只憑「遨遊戰士」贏馬，近期頭馬止於日行一善，而練者姚本輝說：「『遨遊戰士』由從化回港後，各方面都有好轉，上仗牠戴交叉鼻箍顯得不大適應，所以今次除去，當然莫雷拉發揮也出色。賽前我向雷神表示，此駒很像廄侶『崇山寶』，跑法盡量前置便可，而賽後他也認同我的講法。」



記者：文傑、亨利