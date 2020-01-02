順理成章——壟斷局面難改變

踏進二○二○年，章名祝大家新年快樂，馬運亨通。莫雷拉在二○一九年最後一個賽日因感冒不適退下火線，但元旦賽日可如常上陣，看來病況僅屬輕微，也總算不用跨年缺陣。執筆時尚未知元旦日賽果，然而莫雷拉今季回復以公司騎師身份在港從騎，其成績遠勝上季擔任蔡約翰主帥的時候。既可繼續以影子主帥般策騎蔡廄馬，另觸鬚可遍及其他各廄，所以目前在騎師榜領先實非幸至。



蘇兆輝今季來港客串至今的成績明顯不及上季，其中原因也跟上述有關，莫雷拉在九月開鑼時已在，爭取實力座騎自然不像上季那樣諸多制肘。此消彼長下，前者難以像上季般在選擇座騎上那麼得心應手。當蘇兆輝客串期過後，即使有其他外來新面孔騎師，但觀乎過去情況，他們有時連站穩腳也不易，到時莫雷拉的優勢便會更大，可跟他爭逐冠軍的人依然只有潘頓而已。



有人提議回復大馬房要聘帥的規定，才可淡化一人獨大或二人分天下的局面，但此舉必須要各大馬房配合一起執行才可行，然而當一些舉措已根深柢固，要改變實在談何容易。



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